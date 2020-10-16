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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية يتجاوز التوقعات فى سبتمبر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة لشهر أيلول/سبتمبر مرتفعة بمقدار 1.9% ،أفضل من توقعات الخبراء التي أشارت إلي ارتفاع بمقدار 0.7% ، أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.6%.
كما صدرت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات لنفس الشهر مسجلة ارتفاع بمقدار 1.5% ، أفضل من التوقعات ارتفاع بمقدار 0.4% ، وسجلت القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.5% بعد التعديل من ارتفاع بمقدار0.6% ، هذا البيان إيجابي لأكبر اقتصاد فى العالم.
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