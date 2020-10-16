شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يفقد أكثر من 1% تحت ضغط مخاوف الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتفقد أكثر من 1% بصدد تكبد ثاني خسارة يومية على التوالي ، تحت ضغط تجدد المخاوف حيال الطلب العالمي ، بفعل تسارع انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا فى أوروبا والمملكة المتحدة ، بالإضافة إلى تلاشي آمال إقرار تحفيز اقتصادي جديد فى الولايات المتحدة ،وطغي ذلك على تأثير بيانات حكومية أظهرت انخفاض تجاوز التوقعات فى المخزونات الأمريكية ،وتباطؤ إنتاج النفط الأمريكي بسبب إعصار دلتا الذي ضرب خليج المكسيك.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.2% إلى مستوي 40.31$ ، من مستوى الافتتاح عند 40.80$، وسجل أعلى مستوي عند 41.02$ ،وانخفض خام برنت بأكثر من 1.4% إلى مستوي 42.42$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 43.04$ ، وسجل أعلى مستوي عند 43.20$.

عند تسوية الأمس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.7% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.0% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل المخاوف حول مستقبل الطلب فى الولايات المتحدة.

لا تزال مؤشرات اندلاع الموجة الثانية من فيروس كورونا تلقي بثقلها على أسواق الطاقة ، عقب زيادة الإصابات فى أنحاء مختلفة فى أوروبا والمملكة المتحدة ،وإعلان بعض الحكومات فرض حالة الإغلاق الجزئي لمنع تفشي المرض.

جددت تلك التطورات المخاوف حيال مستويات الطلب العالمي على الوقود، وتنذر بتدمير أي بوادر لتعافي الطلب قد حدث بعد انتهاء الموجة الأولى.

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قال وزير الخزانة الأمريكي"ستيفن منوتشين" إن التوصل لاتفاق حول حزمة المساعدات الاقتصادية فى البلاد قبل انتخابات الرئاسة سيكون صعبا ،لأن الديمقراطيين والجمهوريين لا يزالون بعيدون عن الاتفاق حول بعض القضايا المحورية.

أدت تلك التصريحات إلى تلاشي الآمال حيال حل الأزمة السياسية المعقدة فى الولايات المتحدة حول برنامج الإغاثة الجديد من فيروس كورونا ، الأمر الذي من المتوقع أن يؤثر سلبا على مسار تعافي أكبر اقتصاد مستهلك للطاقة فى العالم.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة بحوالي 3.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 9 تشرين الأول/أكتوبر، فى رابع انخفاض أسبوعي فى غضون الخمسة أسابيع الأخيرة ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بنحو 2.1 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية الأمريكية إلى حوالي 492.4 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 3 نيسان/أبريل الماضي ، فى علامة إيجابية على تسارع مستويات السحب فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبسبب الإعصار "دلتا" الذي أوقف أكثر من 90% من إنتاج خليج المكسيك فى الولايات المتحدة ،انخفض إنتاج النفط الأمريكي الأسبوع الماضي بنحو 500 ألف برميل ، لينزل الإجمالي إلى 10.5 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أدنى مستوي منذ الأسبوع المنتهي فى 28 آب/أغسطس الماضي.