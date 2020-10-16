شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتخلى عن ذروة أسبوعين قبيل مبيعات التجزئة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكن العملة الأمريكية لا تزال بصدد تحقيق مكسب أسبوعي بفضل عمليات شراء أفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ،عن مبيعات التجزئة الشهرية التي توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 93.59 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.80 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.88 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 93.91 نقطة ، بفضل تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فمؤشر الدولار الأمريكي لا يزال مرتفعا قرابة 0.6% ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

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يعاذ هذا المكسب الأسبوعي إلى عزوف المستثمرين عن شراء العملات ذات المخاطر العالية ، فى ظل تجدد المخاوف حول الاقتصاد العالمي بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا ،بالإضافة إلى تلاشي آمال إقرار حزمة تحفيز مالي جديدة فى الولايات قبل انتخابات الرئاسة المقررة مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

أدي ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا والمملكة المتحدة إلى إعلان السلطات الحكومية عن فرض بعد القيود الخاصة بالحظر الصحي لمنع تفشي المرض ، الأمر الذي ينذر بتدمير أي بوادر لتعافي الاقتصادات قد حدث بعد انتهاء الموجة الأولى للفيروس.

قال وزير الخزانة الأمريكي"ستيفن منوتشين" إنجاز شيء ما مرتبط ببرنامج المساعدات الاقتصادية ما قبل الانتخابات وتنفيذه سيكون صعبا ،وأضاف أنه ورئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" مازالا متباعدين حيال أولويات الإنفاق المالي.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن مبيعات التجزئة الشهرية ، والتي تعتبر أحد أهم مؤشرات قياسي الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل حوالي 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ، الأمر الذي يعني توفر أدلة قوية حول مدى تعافي الاقتصاد الأمريكي من أزمة فيروس كورونا خلال الربع الثالث من هذا العام.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الشهرية ،المتوقع ارتفاع بنسبة 0.7% خلال أيلول/سبتمبر من ارتفاع بنسبة 0.6% فى آب/أغسطس ،كما تصدر مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات المتوقع ارتفاع بنسبة 0.4% من ارتفاع بنسبة 0.7% فى الشهر السابق.