شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بفضل عمليات شراء الأصول الاستثمارية الآمنة ، لكنها لا تزال بصدد تكبد خسارة أسبوعية ، بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.75% إلى مستوي 24.47$ ، من مستوي الافتتاح عند 24.29$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 24.11$.

Advertisements

حقق المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوع عند 23.56$ للأونصة المسجل فى وقت سابق من التعاملات.

تتواصل مكاسب الفضة يوم الجمعة ، بفضل عمليات شراء أصول الملاذات الآمنة ، فى ظل ارتفاع المخاطر بأسواق المال العالمية ، خاصة تجدد المخاوف حول الاقتصاد العالمي بعد اندلاع الموجة الثانية من فيروس كورونا فى أوروبا ، بالإضافة إلى تأخر إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد كامل تعاملات هذا الأسبوع ،فأسعار الفضة لا تزال منخفضة حتى الآن بنسبة 2.6% ، بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.