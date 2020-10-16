شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين بفضل صعود واسع لشركات صناعة السيارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة لتتعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من جلسة الأمس ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، بفضل الصعود الواسع لأسهم شركات صناعة السيارات ، لكن لا تزال الأسواق الأوروبية بصدد تكبد خسارة أسبوعية ، بفعل انحسار آمال التحفيز المالي الجديد فى الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى عودة القيود فى أنحاء أوروبا لمواجهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 1.1% حتى الساعة 10:28 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 2.1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وسجل مستوي 361.44 نقطة الأدنى منذ 2 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليرتد من أدنى مستوى فى أسبوعين ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 2.5% ، بعدما حققت شركة "دايملر" أرباح تجاوزت التقديرات خلال الربع الثالث ، بفضل مبيعات قوية فى أيلول/سبتمبر وانتعاش الصناعة بأسرع من المتوقع.

Advertisements

وعلى صعيد كامل جلسات هذا الأسبوع ،فقد مؤشر ستوكس أوروبا حوالي واحد بالمئة ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

قال وزير الخزانة الأمريكي"ستيفن منوتشين" إن التوصل لاتفاق حول حزمة المساعدات الاقتصادية فى البلاد قبل انتخابات الرئاسة سيكون صعبا ،لأن الديمقراطيين والجمهوريين لا يزالون بعيدون عن الاتفاق حول بعض القضايا المحورية.

لا تزال المخاوف من الموجة الثانية من فيروس كورونا تلقي بثقلها على معنويات المستثمرين ،عقب زيادة الإصابات فى أنحاء مختلفة فى أوروبا ،مع إعلان الحكومة الفرنسية حالة الطوارئ الصحية العام بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فوق 9,000 حالة للمرة الأولى منذ 25 حزيران/يونيو الماضي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.15% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي.

فى أوروبا زاد مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 1.3% ،فى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 نسبة 1.7% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنحو 1.0% ، و فى لندن ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.25%.