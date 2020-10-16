شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تتوقع تعافى الاقتصاد بنمو 4% فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول حكومى لرويترز، اليوم الجمعة، إن اقتصاد تونس سيبدأ التعافى على الأرجح فى العام المقبل، مع نمو متوقع بنحو 4 %، بعد انكماش قياسى متوقع عند 7% تقريبا فى العام الجارى.
وتسببت أزمة فيروس كورونا فى ركود تاريخى للاقتصاد التونسى، وانكمش الاقتصاد 21.6 % فى الربع الثانى من 2020 مقارنة مع مستواه قبل عام.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس تتوقع تعافى الاقتصاد بنمو 4% فى 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.