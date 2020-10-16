شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تتوقع تعافى الاقتصاد بنمو 4% فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول حكومى لرويترز، اليوم الجمعة، إن اقتصاد تونس سيبدأ التعافى على الأرجح فى العام المقبل، مع نمو متوقع بنحو 4 %، بعد انكماش قياسى متوقع عند 7% تقريبا فى العام الجارى.

وتسببت أزمة فيروس كورونا فى ركود تاريخى للاقتصاد التونسى، وانكمش الاقتصاد 21.6 % فى الربع الثانى من 2020 مقارنة مع مستواه قبل عام.