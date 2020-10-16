شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 42.78 دولار لبرنت و40.61 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم 42.78 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم ديسمبر منخفضا بمقدار 38 سنتا أو ما يوازي 0.9 % وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 40.61 دولار للبرميل منخفضة بمقدار 35 سنتا أو ما يوازي 0.9 % .

وشهدت أسعار النفط اليوم، انخفاضاإذ تأثرت سلبا بفعل مخاوف من أن ارتفاعا كبيرا للإصابات بفيروس كورونا المستجد في أوروبا والولايات المتحدة يكبح الطلب في منطقتين من بين أكبر المناطق المستهلكة للوقود في العالم، بينما أضافت قوة الدولار الأمريكي المزيد من الضغوط على الأسعار وفقا لرويترز، كما تراجع النفط إذ يتجه الدولار لأفضل أداء أسبوعي في هذا الشهر اليوم، إذ تسبب ارتفاع الإصابات بالفيروس وتعثر إحراز تقدم صوب تحفيز أمريكي في سعى المستثمرين القلقين لشراء الأصول الآمنة.

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وقال الوزير الروسي، في مقالة لمجلة طاقة تابعة لوزارة الطاقة الروسية، "في الوقت الحالي وعلى الرغم من بداية الموجة الثانية من جائحة كورونا في عدد من البلدان، ما زلت أنا وزملائي (في أوبك+) ننظر إلى الوضع بتفاؤل ونتوقع أننا سنتمكن من زيادة الإنتاج تدريجيا وفقا لبنود صفقة (أوبك+) دون المساس بالسوق" مضيفا أنه بالإضافة لصفقة "أوبك+" فإن التعاون مع دول منظمة "أوبك" يتطور بموجب ميثاق تعاون الدول المنتجة للنفط الذي تم إبرامه في يوليو 2019 مشيرا إلى أن الميثاق يعد وثيقة استراتيجية غير محكومة بفترة زمنية، لافتا إلى أن ميثاق التعاون يهدف إلى تطوير الحوار والتعاون التكنولوجي والدعم المتبادل لسياسة الطاقة في الدول المنتجة للنفط.

وتخطط دول "أوبك+" لتقليص تخفيضات الإنتاج في مطلع يناير المقبل. وتخفض المجموعة حاليا الإنتاج بواقع 7.7 مليون برميل يوميا للمساهمة في تحقيق توازن في السوق ودعم الأسعار وخفض المخزونات.