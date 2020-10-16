تويتر يستبعد احتمالات اختراقه.. ويؤكد: العطل بسبب تغيير بالأنظمة الداخلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «تويتر»، الخميس، إن كثيراً من مستخدمي موقعها للتواصل الاجتماعي واجهوا مشكلات؛ بسبب تغيير غير مقصود أدخلته على أنظمتها الداخلية؛ لكن المنصة بدأت تعود إلى العمل بشكل طبيعي على ما يبدو بعد تعطلها لنحو ساعة ونصف الساعة.

وأضافت الشركة: إن من المتوقع عودة الموقع إلى العمل لدى الجميع خلال ساعات قليلة. وقالت: إنه ليس لديها أي أدلة على حدوث انتهاك أمني أو اختراق إلكتروني.

وأظهر موقع (داون ديتيكتور) الإلكتروني الذي يراقب تعطيلات الإنترنت أن أكثر من 55 ألف مستخدم واجهوا مشكلات مع «تويتر».

كانت «تويتر» أعلنت في يوليو/تموز عن انتهاك تمكن خلاله متسللون من الدخول إلى أنظمتها الداخلية؛ لاختراق حسابات بعض كبار المستخدمين ومنهم جو بايدن المرشح للرئاسة الأمريكية، وكيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع.

(رويترز)