شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قيمة وتفاصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر عن طريق الخط الساخن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الشركة المصرية للاتصالات WE، فى تحصيل فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر 2020 عن آخر ثلاثة أشهر، ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت te.eg أو الاتصال برقم الخط الساخن 19777 بسعر المكالمة العادية، ويتم الاستعلام برقم التليفون الأرضي.

فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر يتم سدادها بدءا من 15 أكتوبر ولمدة شهر حتى 14 نوفمبر ثم يتم تحويل الخط استقبال فقط ولمدة شهر حتى 14 ديسمبر ثم من يوم 15 ديسمبر يتم تحميل غرامة تأخير وقطع الحرارة عن الخط آرسال و استقبال.

ويرتبط الاشتراك بخدمات ADSL بتعاقد العميل بخط تليفون أرضى، وعادة ما يتسبب قطع الحرارة عن الهاتف الثابت بقطع خدمة الإنترنت الأرضى، ومع انتهاء فترة السماح التى تتيحها الشركة للعملاء لسداد فاتورة الخدمة الارضية، يتجه العديد من المستخدمين لسداد الفاتورة بكثافة، لتجنب قطع الخدمة لحين السداد.

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وتتيح الشركة المصرية للاتصالات العديد من المنافذ ليدفع عملاؤها فاتورة التليفون الأرضى وذلك عبر أى منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالاتWE والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك منافذ التحصيل التابعة لـ "فورى"، و"خدماتى"، و"Bee"، والبريد المصرى، ومصارى، وأمان، وكذلك إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمى للشركة.

وإلى جانب الشركة المصرية للاتصالات فإن شركة اتصالات مصر تقدم أيضا خدمات التليفون الأرضى كمشغل ثانى فى السوق المصرى وخدمت خدماتها فى هذا المجال منذ عامين، ويتم سداد فواتير التليفون الأرضى لشركة اتصالات مصر بشكل شهرى.

166 سنة هو عمر الشركة المصرية للاتصالات والتى تعد من أقدم شركات الاتصالات فى العالم والتى بدأ إنشاؤها عام 1854 تحت مسمى الشركة "الشرقية للتلغراف"، وذلك قبل اختراع التليفون عام 1876، وفى نفس عام افتتاحها أطلقت الشركة أول خط تلغراف يربط بين العاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية.

وظلت خطوط الربط بين العاصمة والإسكندرية هى التلغراف، وذلك حتى انشاء الشركة فى عام 1881 أول خط تليفون ثابت يربط بين المدينتين قبل أن تتوسع فى الربط بين بقية المحافظات عام 1883، حيث تم تمديد الخطوط التليفونية لبورسعيد والإسماعيلية والسويس.