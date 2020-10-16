الاقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة.. وعيار 24 بـ 230.22 ريال سعودى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة 16-10-2020، حيث وصل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية لـ 230.22 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 228.73 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:


سعر الذهب عيار 24بنحو  230.22 ريال  بما يعادل  61.38$


سعر الذهب عيار 22  بنحو  211.03 ريال  بما يعادل  56.26$


سعر الذهب عيار 21 بنحو 201.44 ريال  بما يعادل  53.71$


سعر الذهب عيار 18   بنحو  172.67 ريال  بما يعادل  46.03$


سعر الذهب عيار 14   بنحو  134.29 ريال  بما يعادل  35.80$


سعر الذهب عيار 12  بنحو  115.11 ريال   بما يعادل  30.69$


سعر أوقية الذهببنحو  7,160 ريال بما يعادل  1,909$


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سعر جنيه الذهب  بنحو 1,612 ريال   بما يعادل   429.64$


سعر كيلو الذهببنحو 230,217 ريال  بما يعادل 61,376$

 

 

 

انخفض الذهب العالمى، اليوم الجمعة، ويبدو أنه متجها صوب تكبد أول خسارة أسبوعية فى ثلاثة أسابيع، فيما يتمسك الدولار بارتفاعه، بينما يُبدو تقديم المزيد من التحفيز المالى فى الولايات المتحدة أمرا مستبعدا قبل الانتخابات الرئاسية.

 

وقال إدوارد مويا كبير محللى السوق لدى أواندا "هناك بعض الاتجاه الصعودى الإضافى للدولار وذلك يشكل عاملا معاكسا للذهب، بالإضافة إلى مفاوضات التحفيز (الأمريكى) الجارية والتى لم تسفر عن تقدم".

 

وأضاف "الجميع متفقون على احتمال أنه لن يكون هناك اتفاق قبل الانتخابات".

 

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