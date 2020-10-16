سعر اليورو يستقر اليوم الجمعة..ويسجل 18.29جنيه بالبنك الأهلى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 16-10-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلاً بالبنك الأهلى المصرى 18.36 جنيه للشراء و18.51 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.29 جنيه للشراء.

18.51 جنيه للبيع.

18.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.26 جنيه للشراء.

18.49 جنيه للبيع.

18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.37 جنيه للشراء.

18.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.28 جنيه للشراء.

18.51 جنيه للبيع.

وقال كاميرون ألكسندر مدير أبحاث المعادن النفيسة لدى رفينيتيف ميتال ريسيرش "سوق (الذهب) ما زالت لا تبارح مكانها انتظارا للمزيد من الوضوح بشأن حزمة التحفيز التي قد تكون مطلوبة في الولايات المتحدة...الذهب سيرتفع فور أن تصبح تفاصيل حزمة التحفيز المحتملة متاحة، لكن ربما لا يحدث هذا لفترة".

وقال ألكسندر إن الدولار ما زال يُعتبر ملاذا آمنا ويُبقي أسعار الذهب منخفضة ويتسبب في أنها ما زالت تختبر مستوى 1900 دولار.