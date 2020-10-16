شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 16-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي أي حركة قوية منذ الصباح، ليتذبذب حول مستوى 0.7075، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستوى 0.7200، بينما يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.6964.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7010 والمقاومة 0.7140

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط