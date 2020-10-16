شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 16-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر عقود خام برنت ضغط سلبي ليقترب من الدعم المحوري 42.50، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للتماسك فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، والذي يستهدف مستويات 44.10 ثم 46.43 بشكل رئيسي، مع التذكير بأن كسر 42.50 سيضع السعر تحت ضغط سلبي جديد تصل أهدافه الرئيسية إلى 40.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.80 والمقاومة 44.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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