شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 16-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط بعض الميل الهابط الطفيف ليتجه نحو اختبار محتمل لمستوى 40.00، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأننا بانتظار اختراق 41.30 لتعزيز فرص الاندفاع نحو 43.05 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.40 والمقاومة 42.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد