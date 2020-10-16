شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 16-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر الفضة تداولات إيجابية طفيفة في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد، ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً لهذا اليوم، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، معتمدين على الثبات فوق مستوى 23.60، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 25.06.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.70 والمقاومة 25.06

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد