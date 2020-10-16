شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 16-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية هادئة ليبتعد تدريجياً عن مستوى 1901.80، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، بانتظار التوجه نحو مستوى 1934.86 كهدف رئيسي تالي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1901.80 لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1890.00 والمقاومة 1935.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد