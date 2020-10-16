شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 16-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعض الميل الصاعد ليقترب من المتوسط المتحرك 50، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، بينما لا يزال سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم بالاعتماد على الثبات دون مستويات 1.2960 و1.3000، حيث إن اختراقها سيدفع السعر لاستئناف المسار الصاعد من جديد، بينما تتواجد الأهداف السلبية الرئيسية للموجة الهابطة المقترحة عند 1.2840 ثم 1.2705.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2780 والمقاومة 1.2960

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط