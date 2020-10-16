شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 16-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج اليورو مقابل الدولار عملية إعادة اختبار لمستوى 1.1720 المكسور سابقاً ويحافظ على ثباته دونه حتى الآن، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، متأثراً بنموذج الرأس والكتفين الذي تظهر ملامحه بالصورة، بانتظار التوجه نحو 1.0540 كهدف رئيسي تالي، مع التذكير بأهمية الثبات دون مستويات 1.1720 و1.1750 لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1610 والمقاومة 1.1770
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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