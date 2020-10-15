شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض عقب بيانات وظائف القطاع الخاص والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة فضلا عن تصاعد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.



يأتي ذلك مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا عالميا وبوتيرة سريعة الأمر الذي أجبر بعض الدول من بينها فرنسا لإعادة فرض قيود الإغلاق ولو بشكل جزئي من أجل احتواء تفشي المرض.



وأظهرت بيانات اقتصادية فقدان القطاع الخاص الكندي 240.8 ألف وظيفة خلال سبتمبر/أيلول بعد فقدان ما يصل إلى 770.6 ألف وظيفة في أغسطس/آب.

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من ناحية أخرى، صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه أبلغ وزير الخزانة "ستيفن منوتشن" بضرورة عرض ما يتجاوز 1.8 تريليون دولار كحزمة مالية ثانية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".



لكن هناك تشاؤم في الأسواق بشأن إمكانية التصويت على حزمة مالية ثانية في الكونجرس الأمريكي قبل انتخابات الرئاسة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.7553، وسجل أعلى سعر عند 0.7609 في حين سجل أقل سعر عند 0.7541.