شكرا لقرائتكم خبر عن "سابتكو" تُعلن آخر التطورات بخصوص عقد الالتزام مع الحكومة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" عن تلقيها، اليوم الخميس، خطاب رئيس الهيئة العامة للنقل والمتضمن موافقة مجلس الوزراء – من حيث المبدأ - على ما توصلت اليه اللجنة المشكلة لمعالجة وضع الأصول الخاصة بالشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن اللجنة قررت تمديد عقد الالتزام لمدة سنة تبدأ من تاريخ 1/7/1442 هـ إلى تاريخ 30/6/1443 هـ وذلك في ضوء الأحكام الواردة في عقد الالتزام المبرم بين كل من الحكومة والشركة.

وبحسب البيان، سيقوم مجلس الإدارة بعرض النقاط المتفق عليها بين الشركة واللجنة المشكلة لمعالجة وضع الأصول الخاصة بها على مساهمي الشركة في اقرب جمعية عامة للمساهمين.

وأشارت الشركة، إلى صعوبة تحديد الأثر المالي حاليا، على أن يتم الإعلان عنه فور اكتمال احتساب المبالغ المترتبة على ذلك.

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يُذكر أن الشركة تلقت، في يوليو 2019، خطاباً من رئيس الهيئة العامة للنقل يشير لقرار مجلس الوزراء رقم 664 وتاريخ 20 ذي القعدة 1440هـ لتقسيم سوق نقل الركاب بالحافلات بين مدن المملكة.

وتضمن القرار بندا ينص على تشكيل لجنه برئاسة رئيس الهيئة العامة للنقل وعضوية مندوبين من بعض الجهات الحكومية، لاتخاذ ما يلزم لمعالجة وضع الأصول الخاصة بالشركة في ضوء الأحكام الواردة في عقد الامتياز الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 140.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 9.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى الانخفاض الحاد في إيرادات النشاط نتيجة لتعليق خدمات النقل داخل المدن وما بين المدن والنقل الدولي وموسم رمضان وذلك تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الجهات الرسمية لاحتواء فيروس كورونا بالرغم من انخفاض تكاليف النشاط وانخفاض مصروفات البيع والتوزيع.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 180.3 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 20.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.