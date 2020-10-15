شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية فى مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المتوقع إنتاج نحو 25 ألف سيارة كهربائية سنويا فى مصر بموجب الشراكة بين شركة النصر للسيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وشركة دونغ فينغ الصينية المتخصصة فى مجال صناعة السيارات، على أن يتم طرح السيارة للبيع بالتجزئة بسعر 350 ألف جنيه، وفقا لتصريحات صحفية لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق.

وقال توفيق أن النسخة الصينية من السيارة الكهربائية نيسان التى يتم تصنيعها فى مصر ستكون جاهزة للطرح بالسوق المحلية أواخر 2021، مشيرا إلى أن المكون المصرى من خلال الصناعات المغذية سيبلغ 45% فى البداية على أن يصل إلى 55% خلال عامين.

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