شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى تؤكد مصر أكبر بلد عمليات للبنك الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولى، ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فى الاجتماعات السنوية، وعرضت تقرير عن الاقتصاد المصرى الذى من المتوقع أن ينمو 2٪ في 2020 و 5٪ في 2021 .

وقالت المشاط ، فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"بصفتي محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، شاركت في الاجتماعات السنوية و شرفت بعرض تقرير عن الاقتصاد المصري الذي من المتوقع أن ينمو 2٪ في 2020 و 5٪ في 2021، مصر أكبر بلد عمليات للبنك الأوروبى و تمثل استثمارات البنك في القطاع الخاص 80٪".

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رانيا المشاط

ومن جهة أخرى قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن مصر حرصت على استغلال التعاون الوثيق مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، للعمل على تمكين المرأة ودفع القضايا الخاصة بها للأمام، مشيرة إلى أن مصر احتلت المركز الأول فى منطقتى الشرق الأوسط وغرب آسيا فى اتخاذ 21 إجراء لدعم المرأة خلال فترة جائحة فيروس كورونا، وفقًا لتقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة الصادر مؤخرًا.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى جلسة بعنوان "إعادة البناء بشكل أقوى: حلول القطاعين العام والخاص لمعالجة الفجوات المتزايدة بين الجن وزيرة التعاون سين"، وذلك فى إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولى خلال الفترة من 12-18 أكتوبر الجاري، والتى تنعقد بشكل افتراضى، استجابة لما فرضته جائحة كورونا، لبحث الحلول والمناهج المبتكرة لمعالجة الفجوات المتزايدة بين الجنسين، والتوسع فى الحماية الاجتماعية للعمالة غير الرسمية، بالإضافة إلى أمثلة على البلدان التى تتبع نهجًا متعدد القطاعات لضمان مشاركة المرأة فى الاستجابة والتعافى.

وشارك فى الجلسة، إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، كل من وزيرة الاقتصاد والمالية فى ألبانيا أنيلا ديناج، ونائب رئيس مجلس الإدارة لدى ماستركارد "آن كيرنز"، والمدير العام للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSM "ماتس جرانريد"، والرئيس التنفيذى لشركة الفلبين للتأمين على الحياة "نينا أجواس"، ووسام الربضى وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردني، ووزيرة المالية والميزانية والتخطيط الوطنى بنيجيريا زينب أحمد، والمدير العام لسياسة التنمية والشراكات فى مجموعة البنك الدولى " مارى بانجيستو"، ونائبة رئيس مجموعة البنك الدولى للتنمية البشرية، مامتا مورثي، ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون الاقتصاد وتنمية القطاع الخا، هانز بيتر، ومديرة النوع الاجتماعى فى مجموعة البنك الدولي، كارين جرون.