شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تنزل بفعل تعثر تعافى الاقتصاد وجمود التحفيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الخميس إذ أدت زيادة غير متوقعة في طلبات الإعانة الأسبوعية لتفاقم المخاوف من تعثر التعافي الاقتصادي بعد يوم من تبديد وزير الخزانة ستيفن منوتشين لآمال المزيد من الدعم المالي قبل الانتخابات. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 190.60 نقطة أو ما يعادل 0.67 بالمئة إلى 28323.40 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 34.95 نقطة أو ما يعادل واحدا بالمئة إلى 3453.72 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 208.85 نقطة أو 1.77 بالمئة إلى 11559.88 نقطة.

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