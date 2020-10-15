شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم انجازات الجهاز المركزى للإحصاء فى 5 سنوات بمناسبة اليوم العالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل مصر والعالم باليوم العالمي للإحصاء، والذي يوافق 20 أكتوبر الجاري، لما تمثله الإحصاءات من أهمية وتأثير في حياة البشر، وتطبيقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في الثاني من يونيو عام 2015 بالاحتفال بهذه المناسبة كل 5 سنوات من كل عام.

وفي هذا الإطار، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تقريرا مختصرا حول أهم الإنجازات التي حققها الجهاز خلال السنوات الخمس الماضية، ومن بينها التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، حيث تم تعديل منهجية العمل الميداني في هذا التعداد عام 2017، بالتحول من نظام ورقي إلى إليكتروني في طريقة جمع البيانات باستخدام التابلت، بالإضافة إلى تنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس وهو أحد المصادر الأساسية لتوفير البيانات عن أعداد وخصائص كافة الوحدات الاقتصادية، ويعمل هذا التعداد على إعداد وتنظيم قاعدة بيانات إحصائية اليكترونية لتوفير الاحتياجات المستمرة للبيانات على المستويات الوطنية والمحلية.

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وتناول التقرير، الجديد في التعداد الاقتصادي الخامس، حيث شهد بناء منظومة تكنولوجية متكاملة لإجراء التعداد وفقا للأسس العلمية الإحصائية المطبقة دوليا، وكان من أهم مخرجات التعداد الاقتصادي مجلد النتائج التفصيلية للتعداد الاقتصادي بإجمالي الجمهورية طبقا للنشاط الاقتصادي، ومجلد آخر يرصد القطاع الخاص طبقا للنشاط الاقتصادي، ومجلد للقطاع الخاص غير الرسمي، ومجلد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا لتعريف البنك المركزي.

وتناول تقرير الإنجازات، تطوير الأبحاث والإحصاءات الجارية التي يجريها الجهاز بصفة دورية، وتشمل الأرقام القياسية مثل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات للأسعار بداية من شهر يناير 2016 وحتى تاريخه، كما تم استحداث برامج جديدة في حساب الرقم القياسي واستخراج كافة البيانات المتعلقة بالنشرة، واستحداث آلية لتدقيق الأسعار الواردة من الميدان بصورة أسبوعية ورصد المشاهدات والانحرافات غير المقبولة إحصائيا وإعادتها إلى قطاع الفروع الإقليمية لتدقيقها والتأكد منها.

وتتضمن إنجازات جهاز الاحصاء، تطوير إحصائية بحث القوى العاملة وفقا للمتطلبات الدولية، مع الحرص على إصدار نتائج البحث بعد الانتهاء من مرحلة جمع البيانات بـ45 يوما بدرجة عالية من الدقة والجودة، حيث تم التحول لجمع البيانات إليكترونيا بالكامل والاستغناء عن الاستمارة الورقية اعتبارا من دورة يناير 2020، كما تم تصميم برنامج جديد لاستيفاء البيانات إليكترونيا.