شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 43.04 دولار لبرنت و40.80 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 43.04 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 28 سنتا أو مايوازي 0.7 ٪ وسجل العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40.80 دولار للبرميل منخفضة بمقدار 24 سنتا أو ما يوازي 0.6 ٪.

وشهدت أسعار النفط اليوم، انخفاضا لتقلص مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة، إذ أدي ارتفاع جديد للإصابات بكوفيد-19 في أنحاء العالم إلى تعزيز المخاوف بشأن النمو الاقتصادي وتعافي طلب الوقود وفقا لرويترز وتعيد دول أوروبية فرض حظر التجول وإجراءات العزل العام في ظل زيادة حالات الإصابة الجديدة بكورونا. وتتأهب الهند، التي في سبيلها لتجاوز الولايات المتحدة بأكبر حالات إصابة بكوفيد-19 في العالم، لزيادة الإصابات في الأسابيع المقبلة مع اقتراب موسم عطلات رئيسي والهند ثالث أكبر مستهلك للخام في العالم.

وقال الوزير الروسي، في مقالة لمجلة طاقة تابعة لوزارة الطاقة الروسية، "في الوقت الحالي وعلى الرغم من بداية الموجة الثانية من جائحة كورونا في عدد من البلدان، ما زلت أنا وزملائي (في أوبك+) ننظر إلى الوضع بتفاؤل ونتوقع أننا سنتمكن من زيادة الإنتاج تدريجيا وفقا لبنود صفقة (أوبك+) دون المساس بالسوق".

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وأضاف، أنه بالإضافة لصفقة "أوبك+" فإن التعاون مع دول منظمة "أوبك" يتطور بموجب ميثاق تعاون الدول المنتجة للنفط الذي تم إبرامه في يوليو 2019 مشيرا إلى أن الميثاق يعد وثيقة استراتيجية غير محكومة بفترة زمنية، لافتا إلى أن ميثاق التعاون يهدف إلى تطوير الحوار والتعاون التكنولوجي والدعم المتبادل لسياسة الطاقة في الدول المنتجة للنفط.

وقال نوفاك بهذا الصدد "هذه اتفاقية مهمة للغاية لأن النفط سيظل المصدر الرئيسي للطاقة لأكثر من عقد".

وتخطط دول "أوبك+" لتقليص تخفيضات الإنتاج في مطلع يناير المقبل. وتخفض المجموعة حاليا الإنتاج بواقع 7.7 مليون برميل يوميا للمساهمة في تحقيق توازن في السوق ودعم الأسعار وخفض المخزونات.