شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز المركزي للتعبئة يحتفل باليوم العالمي للإحصاء الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤتمرا الثلاثاء المقبل، والذي يوافق الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء والذي يتم الاحتفال به مرة كل 5 سنوات في مثل هذا التوقيت، وفقا لما حددته الأمم المتحدة بالقرار رقم 282/ 69 الصادر في شهر يونيه عام 2015.

وتحتفل مصر والعالم باليوم العالمي للإحصاء، والذي يوافق 20 أكتوبر الجاري، لما تمثله الإحصاءات من أهمية وتأثير في حياة البشر، وتطبيقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في الثاني من يونيو عام 2015 بالاحتفال بهذه المناسبة كل 5 سنوات من كل عام.

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وسبق للجهاز الاحتفال بهذه المناسبة العالمية مرتين الأولى عام 2010 برعاية وحضور رئيس الوزراء في ذلك الوقت، والثانية عام 2015 تحت رعاية رئيس الجمهورية، ويأتي الاحتفال بهذا اليوم إقرارا بالأهمية الكبيرة للقدرات الإحصائية الوطنية لإنتاج إحصاءات ومؤشرات موثوقة في الوقت المناسب وهي أساس لا غني عنه لصياغة السياسات المستنيرة ورصد وتنفيذ جداول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

ويحظى الاحتفال هذا العام بأهمية قصوى، حيث يتزامن الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء مع احتفال الأمم المتحدة بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشائها، حيث تم توقيع الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة في سان فرانسيسكو في 26 يونيو 1945 ودخل حيز التنفيذ في 24 أكتوبر عام 1945.