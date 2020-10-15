شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الخميس 15-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية اليوم الخميس بقيمة 3 جنيهات ليسجل الذهب من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 828 جنيها للجرام، وذلك عقب اقتراب الأسعار العالمية للذهب "أوقية الذهب" من 1900 دولار حتي الآن.

أسعار الذهب في مصر:عيار 18 سجل 709.75 جنيه. أسعار الذهب في مصر:عيار 18 سجل 709.75 جنيه. عيار 21 سجل 828 جنيها. عيار 24 سجل 946.25 جنيه. وتباينت أسعار العملات اليوم الخميس 15-10-2020 ، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: Advertisements سعر الدولار اليوم: 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: بلغ 18.36 جنيه للشراء، 18.51 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.33 جنيه للشراء، 20.52 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.75 جنيه للشراء، و51.47 جنيه للبيع سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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