شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات المصريين تقود مؤشرات البورصة للتراجع الجماعي نهاية تعاملات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت مبيعات مكثفة من قبل المستثمرين المصريين مؤشرات البورصة للتراجع، بشكل جماعي، في نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، في حين مالت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، لكنها لم تستطع تحويل المؤشرات نحو المنطقة الخضراء.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" متراجعا بنسبة 0.10%، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.50%، كما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.56%، وخسر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.50%.

وشهدت جلسة اليوم ارتفاع أسهم 54 شركة، في في حين تراجعت أسهم 106 شركات، ولم تشهد أسهم 31 شركة أي تغيير.