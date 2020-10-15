شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة غير متوقعة فى الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي مما يزيد المخاوف من أن سوق العمل الأمريكية ستشهد أضرارا دائمة بسبب جائحة كوفيد-19.
وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 898 ألفا للأسبوع المنتهي في العاشر من أكتوبر مقارنة مع 845 ألفا في الأسبوع السابق.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 825 ألفا في أحدث أسبوع.
وبعد سبعة أشهر من بدء الجائحة في الولايات المتحدة، تظل الطلبات عند مستويات مرتفعة عن مستوى الذروة البالغ 665 ألفا المسجل خلال فترة الكساد الكبير في 2007-2009 على الرغم من تراجعها عن مستوى قياسي بلغ 6.867 مليون في نهاية مارس.
وفقد نحو 3.8 مليون وظائفهم بشكل دائم في سبتمبر بينما ظل 2.4 مليون دون عمل لأكثر من ستة أشهر.
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