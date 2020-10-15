شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسمنت تبوك ترتفع 88% بالربع الثالث لزيادة الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة أسمنت تبوك، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاع أرباحها بنسبة 88.3% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 9.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 13.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 11.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى زيادة الإيرادات نتيجة زيادة كميات المبيعات، انخفاض متوسط التكلفة نتيجة انخفاض وترشيد المصروفات، وانخفاض أعباء التمويل.

وارتفعت المبيعات إلى 71.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 58.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 38.9 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 17.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 29.5 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 12.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.