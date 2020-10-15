شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مخزونات النفط في أمريكا بحوالي 4 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن انخفاض مخزونات الخام في أمريكا بنحو 3.8 مليون برميل إلى 489.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 2.3 برميل.



وانخفض مخزون البنزين بحوالي 1.6 مليون برميل إلى 225.1 مليون برميل، بينما هبط مخزون المقطرات بحوالي 7.2 برميل إلى 164.6 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 5.4 مليون برميل خلال نفس الفترة.