شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يعاود الارتفاع رغم مخاوف النمو العالمي وصعود الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الخميس على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية واستمرار المخاوف على النمو الاقتصادي في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا".



كانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت هذا الأسبوع بأنها تخطط لإعادة فرض قيود إغلاق على المواطنين بسبب ارتفاع الإصابات بالفيروس التاجي بشكل حاد.



وانخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم ثلاثة أشهر بنسبة 0.3% إلى 6698 دولارا للطن في بورصة لندن متعافية بنحو 50% من أدنى مستوى لها في 45 شهرا لامسته في مارس/آذار الماضي.

Advertisements



ومن ناحية أخرى، تترقب الأسواق عن كثب إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الإدارة الأمريكية والكونجرس حول حزمة التمويل الثانية لمكافحة تداعيات كورونا.



هذا، وارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 93.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.8 نقطة وأقل مستوى عند 93.3 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 3.06 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 3.06 دولار وأقل سعر عند 3.02 دولار.