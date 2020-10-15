شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة بسوق العمل الأمريكي فضلا عن القلق من توقف محادثات حزمة التمويل الثانية.



كانت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد تقدمت في وقت سابق بمقترح حزمة تمويل بقيمة 1.8 تريليون دولار لمواجهة تحديات كورونا على الاقتصاد.

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ومع ذلك، ألمح بعض أعضاء الحزب الديمقراطي بالكونجرس إلى استبعاد التصويت على هذه الحزمة قبل انتخابات الرئاسة المرتقبة في الشهر المقبل.



من ناحية أخرى، أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفع إلى 898 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض عند المستوى 810 آلاف من قراءة الأسبوع قبل الماضي عند 845 ألفاً.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعادل 245 نقطة) إلى 28270 نقطة، كما هبط "ناسداك" بنسبة 1.4% (ما يعادل 170 نقطة) إلى 11600 نقطة، فيما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1% (ما يعادلا 36 نقطة) إلى 3453 نقطة.