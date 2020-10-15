شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تابعة لأوبك+ تبحث توقعات ضعف الطلب على النفط وارتفاع إمدادات ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران في أوبك+ إن اللجنة الفنية التابعة للمجموعة تناقش اليوم الخميس، زيادة إمدادات النفط مع استئناف إنتاج في ليبيا وسط ضعف في توقعات الطلب في الأشهر المقبلة بفعل موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد. وعقدت اللجنة الفنية المشتركة التي تضم ممثلين عن منتجين رئيسيين في أوبك+ مثل السعودية وروسيا الاجتماع لمراجعة مدى الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط العالمية وأوضاع السوق.

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