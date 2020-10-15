شكرا لقرائتكم خبر عن كبرى شركات تجارة النفط تتوقع تعافيا بطيئا للطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت فيتول وترافيجورا وجانفور، وهي من كبرى شركات تجارة النفط العالمية، اليوم الخميس، إنها تتوقع أن يكون تعافي الطلب على النفط بطيئا بسبب الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأدلى الرؤساء التنفيذيون للشركات الثلاث بتلك التصريحات خلال منتدى إنرجي إنتليجنس. Advertisements

وكان قد قال محمد باركيندو أمين عام أوبك اليوم الخميس إن تحالف أوبك+ سيضمن ألا تهوي أسعار النفط بقوة مجددا جين يجتمع لوضع السياسة في نهاية نوفمبر.