انخفاض أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس.. وعيار 24 بـ228.73 ريال سعودى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 15-10-2020، حيث وصل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 228.73 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 229.23 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

بنحو 228.73 ريال بما يعادل 60.98$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 209.67 ريال بما يعادل 55.90$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 200.15 ريال بما يعادل 53.36$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 171.55 ريال بما يعادل 45.74$

بنحو 133.43 ريال بما يعادل 35.57$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 114.37 ريال بما يعادل 30.49$

سعر أوقية الذهب

بنحو 7,114 ريال بما يعادل 1,897$

بنحو 1,601 ريال بما يعادل 426.88$

انخفض الذهب العالمى اليوم الخميس، وقبع دون 1900 دولار وهو مستوى نفسي مهم، إذ تمسك الدولار بمكاسب حققها في الآونة الأخيرة بعد أن حطم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الآمال في حزمة تحفيز جديدة قبل الانتخابات الرئاسية.

وقال كاميرون ألكسندر مدير أبحاث المعادن النفيسة لدى رفينيتيف ميتال ريسيرش "سوق (الذهب) ما زالت لا تبارح مكانها انتظارا للمزيد من الوضوح بشأن حزمة التحفيز التي قد تكون مطلوبة في الولايات المتحدة...الذهب سيرتفع فور أن تصبح تفاصيل حزمة التحفيز المحتملة متاحة، لكن ربما لا يحدث هذا لفترة".

وقال منوتشين إن موقفه "بعيد جدا" عن موقف المشرعين الديمقراطيين فيما يتعلق بحزمة مساعدات اقتصادية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا، وإن التوصل لاتفاق سيكون أمرا صعبا قبل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر، مما حث المستثمرين على اللجوء إلى الأمان في الدولار.

وقال ألكسندر إن الدولار ما زال يُعتبر ملاذا آمنا ويُبقي أسعار الذهب منخفضة ويتسبب في أنها ما زالت تختبر مستوى 1900 دولار.

وارتفع الذهب، الذي يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة، 25 بالمئة منذ بداية العام في ظل مستويات غير مسبوقة من التحفيز العالمي لتخفيف أثر الضربة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.