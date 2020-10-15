شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى يستقر اليوم الخميس 15-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 15-10-2020 فى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.08 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.08 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.08 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.08 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء. 4.23 جنيه للبيع. Advertisements

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.08 جنيه للشراء سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.08 جنيه للشراء 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.07 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.07 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.14 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.14 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع. الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986، وهو عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741.

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