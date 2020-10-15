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شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر اليورو اليوم الخميس.. ويسجل 18.36جنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 15-10-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.36 جنيه للشراء و18.51 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.35 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي:
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.39 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.43 جنيه.
18.51 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.55 جنيه.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.36 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.35جنيه.
18.51 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.50 جنيه.
سعر اليورو فى بنك مصر18.31 جنيه للشراء.
18.51 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة18.24 جنيه للشراء.
18.47 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.29 جنيه للشراء.
18.49 جنيه للبيع.
18.51 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.34 جنيه للشراء.
18.51 جنيه للبيع.
تراجع الدولار الأسترالي لأدنى مستوى في أسبوع بعد أن ألمح رئيس البنك المركزي لاحتمال خفض سعر الفائدة أو شراء سندات.
وبشكل عام، تسببت أجواء العزوف عن المخاطرة في إبقاء الدولار الأمريكي مدعوما وباقي العملات الكبرى في موقف دفاعي بخلاف الجنيه الاسترليني الذي تمسك بمكاسب حققها في اليوم السابق بفضل مؤشرات على إحراز تقدم في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال فيليب لو محافظ مجلس الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي الأسترالي) في كلمة في سيدني إن البنك يقيم ما إذا كان شراء سندات أطول أجلا سيساعد الاقتصاد كما يدرس خفضا لأسعار الفائدة.
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