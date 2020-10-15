شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز "القاهرة الجديدة" يُزيل دورا مخالفا بالتجمع الخامس تم بناؤه بعد تفعيل قانون التصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم إزالة دور مخالف بقطعة أرض بحى (جنوب الأكاديمية بالتجمع الخامس) بمشاركة الشرطة المختصة، وذلك لمخالفة شروط التراخيص، وقيام مالك القطعة بتنفيذ المخالفة بعد تفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

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وأوضح المهندس أمين غنيم، أن المخالفة تمثلت في قيام مالك القطعة باستكمال الروف بالكامل بالمخالفة لشروط التراخيص الصادرة للقطعة رغم محاولات إيقاف المخالفة، وعلى الفور تم تصعيد الأمر للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات، وإزالة الدور المخالف، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك قطعة الأرض.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن حملة الإزالة تم تنفيذها بعد رفع الأمر للجهات المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستصدار قرار الإزالة والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية للتنفيذ، وذلك بعد إجراء كافة الدراسات الأمنية المطلوبة، وتمكين الجهاز من أعمال سلطاته في إزالة المخالفات المذكورة، وشارك بالحملة ممثلو الشرطة المختصة من قطاع أمن القاهرة الجديدة، والعقيد هشام مهدى، المشرف العام علي إدارات الأمن، وبقيادة المهندس عبدالناصر يوسف نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس ومسئولى الإدارات المختصة بالجهاز.