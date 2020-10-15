فيتش تعلن عن انحسار طفيف فى مستوى مخاطر الجدارة الائتمانية للحكومات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الخميس، إن المخاطر التي تهدد الجدارة الائتمانية للحكومات ما زالت شديدة لكنها تراجعت قليلا عن مستوياتها إبان ذروة أزمة كوفيد-19 في الفترة بين مارس ومايو.

وأضافت الوكالة أن معدل تحول "نظراتها المستقبلية السلبية"، وهي تحذير فعلي من خفض التصنيف، إلى عمليات خفض فعلية للتصنيف سيكون على الأرجح أقل من المتوسط الطبيعي البالغ 63 بالمئة.

وقالت "تعتقد فيتش أن معدل التحول للنظرات المستقبلية السلبية المرتبطة بكورونا سيكون أقل على الأرجح. سيتسق هذا مع تجربة ما بعد الأزمة المالية العالمية، حين انخفض إلى 54 بالمئة".