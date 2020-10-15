شكرا لقرائتكم خبر عن فيتش تعلن عن انحسار طفيف فى مستوى مخاطر الجدارة الائتمانية للحكومات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الخميس، إن المخاطر التي تهدد الجدارة الائتمانية للحكومات ما زالت شديدة لكنها تراجعت قليلا عن مستوياتها إبان ذروة أزمة كوفيد-19 في الفترة بين مارس ومايو.
وأضافت الوكالة أن معدل تحول "نظراتها المستقبلية السلبية"، وهي تحذير فعلي من خفض التصنيف، إلى عمليات خفض فعلية للتصنيف سيكون على الأرجح أقل من المتوسط الطبيعي البالغ 63 بالمئة.
وقالت "تعتقد فيتش أن معدل التحول للنظرات المستقبلية السلبية المرتبطة بكورونا سيكون أقل على الأرجح. سيتسق هذا مع تجربة ما بعد الأزمة المالية العالمية، حين انخفض إلى 54 بالمئة".
كانت هذه تفاصيل خبر فيتش تعلن عن انحسار طفيف فى مستوى مخاطر الجدارة الائتمانية للحكومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.