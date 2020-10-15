شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام أوبك يؤكد أن تحالف أوبك+ سيضمن ألا تهوى أسعار النفط مجددا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد باركيندو أمين عام أوبك اليوم الخميس إن تحالف أوبك+ سيضمن ألا تهوي أسعار النفط بقوة مجددا جين يجتمع لوضع السياسة في نهاية نوفمبر.

جاءت تصريحات باركيندو ردا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك مجال لزيادة مزمعة في إنتاج النفط اعتبارا من يناير من جانب أوبك+، المجموعة التي تضم دول أوبك وروسيا وحلفاء آخرين. Advertisements

وكان قد قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء، إن مجموعة أوبك+ ستبدأ تخفيف تخفيضات الإنتاج كما هو مخطط له رغم تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم.