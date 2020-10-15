رئيس قطاع الإسكان والمرافق تشارك فى الاجتماع الـ85 لمجلس وزراء الإسكان العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفيسة هاشم: تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية حول المشروعات الرائدة في مجال الإسكان

شاركت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة "الإسكان"، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى الاجتماع الـ(85) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وذلك بالإنابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث ترأس الاجتماع المهندس سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة رؤساء وفود الدول الأعضاء بالمكتب وهى (مصر - تونس - الجزائر- جيبوتي - السودان).

وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض ومتابعة بنود المكتب التنفيذي لوزراء الإسكان والتعمير العرب، حيث تم مناقشة أهم البنود التي تخص جمهورية مصر العربية، ومنها استعراض التقدم المحرز في الدراسة التي تعدها مصر بالتعاون مع عدد من الدول العربية حول"أهمية التشريعات الحاكمة لحركة البناء والتشييد"، وطلب عرضها أثناء اجتماع المجلس القادم، بالإضافة إلى طلب عرض أهم المستجدات بشأن استعدادات مصر لاستضافة" مؤتمر الاسكان العربي السابع" المزمع عقده عام 2022، كما تم توجيه الشكر لمصر على إعدادها للتقرير الوطني لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية.

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وأضافت وكيل أول الوزارة، أن الاجتماع ناقش البند الخاص بتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية حول المشروعات الرائدة في مجال الإسكان، ومنها مشروعات الإسكان الاجتماعي، كما تم الترحيب باستضافة دولة تونس لمؤتمر الاسكان العربي السادس نهاية العام الحالي بعنوان "سياسات واستراتيجيات تطوير المناطق العشوائية والحد من انتشارها".

وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أنه تم مناقشة بنود مشاريع قرارات المجلس، والتى من أهمها اختيار شعار يوم الاسكان العربى لعام 2021 وموضوعه " مراعاة جودة الحياة من اساسيات التخطيط الحضري السليم " وشعار عام 2020 وموضوعه " تطوير الفكر المجتمعي لمكونات السكن المعاصر " حيث يعد الاحتفال بهذا اليوم رسالة توعوية من وزراء الإسكان العرب لكافة فئات المجتمع ويتم خلاله الاحتفال بإقامة فعاليات عربية مختلفة.