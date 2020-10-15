الاقتصاد

استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 15-10-2020 أمام الجنيه المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 15-10-2020، فى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

 

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

 

 

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  سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.63 جنيه للشراء.

 

15.73 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.65 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار فى بنك عودة

15.65 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر

15.65 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.63 جنيه للشراء.

 

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15.73 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

 

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قال كاميرون ألكسندر مدير أبحاث المعادن النفيسة لدى رفينيتيف ميتال ريسيرش "سوق (الذهب) ما زالت لا تبارح مكانها انتظارا للمزيد من الوضوح بشأن حزمة التحفيز التي قد تكون مطلوبة في الولايات المتحدة...الذهب سيرتفع فور أن تصبح تفاصيل حزمة التحفيز المحتملة متاحة، لكن ربما لا يحدث هذا لفترة".

 

وقال منوتشين إن موقفه "بعيد جدا" عن موقف المشرعين الديمقراطيين فيما يتعلق بحزمة مساعدات اقتصادية لتخفيف تداعيات فيروس ، وإن التوصل لاتفاق سيكون أمرا صعبا قبل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر، مما حث المستثمرين على اللجوء إلى الأمان في الدولار.

 

وقال ألكسندر إن الدولار ما زال يُعتبر ملاذا آمنا ويُبقي أسعار الذهب منخفضة ويتسبب في أنها ما زالت تختبر مستوى 1900 دولار.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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