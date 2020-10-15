شكرا لقرائتكم خبر عن نايك وسط يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم نايك (NKE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.19% بما يعادل -1.54 نقطة ليستقر على سعر 127.66 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 133.62، طيلة ثبات الدعم 120.67. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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