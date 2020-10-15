شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يتراجع قليلاً بتداولاته الأخيرة – تحليل – 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أوراكل (ORCL) في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.02% بما يعادل -0.01 نقطة فقط ليستقر السهم على سعر 60.96 دولار، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها. Advertisements لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 62.35 استعداداً لمهاجمته. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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