أدوبي يجني أرباحه – تحليل – 15-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة أدوبي سيستم (ADB) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة وليحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، كما يحاول أيضاً تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، وخاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.00% ليفقد السهم نحو 4.30 نقطة ليستقر على سعر 423.60 دولار، في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 477.17، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 534.14. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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