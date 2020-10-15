شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي يتراجع وسط الضغوط الإيجابية – تحليل – 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة إيه إم دي (AMD) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.25% بما يعادل -1.07 نقطة ليستقر على سعر 84.21 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك نجد بأن مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 83.19، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 94.17.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه