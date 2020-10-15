شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة أمازون (AMAZON) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.32% بما يعادل -79.92 نقطة ليستقر على سعر 3,363.71 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 3,228.61، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 3,545.11.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه