شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يفقد قرابة 4% قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسع النفط الخام من تراجعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس ليفقد قرابة 4% بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل تلاشي آمال إقرار تحفيز اقتصادي جديد فى الولايات المتحدة ، وطغي تأثير ذلك على بيانات أولية أظهرت انخفاض تجاوز التوقعات فى المخزونات الأمريكية ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم ، ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي قرابة 4.0% إلى مستوي 39.44$ ، من مستوى الافتتاح عند 41.06$، وسجل أعلى مستوي عند 41.27$.

عند تسوية الأمس ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.25% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،بفضل آمال تحسن الطلب الصيني.

قال وزير الخزانة الأمريكي"ستيفن منوتشين" إن إنجاز شيء ما مرتبط ببرنامج المساعدات الاقتصادية ما قبل الانتخابات وتنفيذه سيكون صعبا ،وأضاف أنه ورئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" مازالا متباعدين حيال أولويات الإنفاق المالي فى البلاد.

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أدت تلك التصريحات إلى تلاشي الآمال حيال حل الأزمة السياسية المعقدة فى الولايات المتحدة حول برنامج الإغاثة الجديد من فيروس كورونا ، الأمر الذي من المتوقع أن يؤثر سلبا على مسار تعافي أكبر اقتصاد مستهلك للطاقة فى العالم.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 5.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 9 تشرين الأول/أكتوبر، فى ثاني انخفاض أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بنحو 2.3 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 492 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 10 نيسان/أبريل الماضي ، فى علامة إيجابية على تسارع مستويات السحب فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.1 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد زاد الأسبوع السابق بحوالي 300 ألف برميل يوميا ، ليرتفع الإجمالي إلى 11.0 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 31 تموز/يوليو الماضي ،والولايات المتحدة تعد حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.