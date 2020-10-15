الاقتصاد

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية على عكس التوقعات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي 10 تشرين الأول/أكتوبر بمقدار 0.898 مليون  ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى 0.810 مليون ، أسوأ من القراءة السابقة  المعدلة إلى 0.845 مليون من 0.840 مليون.

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